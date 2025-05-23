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17:07, 23 мая 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал начало обмена «1000 на 1000»

Зеленский подтвердил проведение первой части обмена «1000 на 1000»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМинобороны

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение первой части обмена пленными с Россией в формате «1000 на 1000». Сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее полностью», — подчеркнул политик.

Зеленский прокомментировал начало обмена пленными после переговоров в Стамбуле 16 мая и поблагодарил всех посредников в организации. По его словам, следующие этапы обмена состоятся 24 и 25 мая. Дополнительные подробности о месте обмена и составе возвращенных украинских военнопленных не раскрываются.

Ранее Минобороны России заявило о планах продолжить обмен пленными с Украиной. Как рассказали в российском оборонном ведомстве, все бывшие пленные пройдут лечение и реабилитацию.

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