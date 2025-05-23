Минобороны сделало заявление о продолжении обмена пленными с Украиной

Москва планирует продолжить масштабный обмен пленными с Киевом. Такое заявление сделало Министерство обороны РФ после возвращения на Украину 390 человек и такого же числа — в Россию.
Как рассказали в российском оборонном ведомстве, все бывшие пленные пройдут лечение и реабилитацию.
«Обмен планируется продолжить в ближайшие дни», — сообщило Минобороны.
О начале проведения самого масштабного с начала специальной военной операции обмена пленными стало известно в пятницу, 23 мая.
Договоренность об обмене в формате «1000 на 1000» была достигнута сторонами в ходе переговоров, которые прошли 16 мая в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп уже поздравил Россию и Украину с обменом.