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12:55, 23 мая 2025Мир

Трамп рассказал об обмене пленными между Россией и Украиной

Трамп заявил, что между Россией и Украиной состоится крупный обмен пленными
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что между Россией и Украиной в ближайшее время состоится крупный обмен пленными. Свой комментарий он разместил в соцсети Truth Social.

«Между Россией и Украиной только что завершились [переговоры о] крупном обмене пленными. Он состоится в ближайшее время. Поздравляем обе стороны с успешными переговорами. Возможно, это приведет к чему-то большему?» — написал он.

Договоренность об обмене пленными в формате «1000 на 1000» была достигнута Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле, которые прошли 16 мая.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил получение от Украины списка пленных на обмен.

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