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16:34, 23 мая 2025Россия

Раскрыты детали первого обмена пленными между Россией и Украиной после переговоров

Минобороны: Состоялся обмен военнопленными в соотношении 270 на 270
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

23 мая состоялся первый обмен военнопленными между Россией и Украиной после переговоров в Стамбуле. Его провели в соотношении 270 на 270, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, Украина вернула 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, среди которых жители Курской области. Россия взамен передала 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

«Российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — пояснили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что обмен планируется продолжить в ближайшие дни. Вернувшихся россиян доставят в больницы для прохождения лечения и реабилитации.

О проведении обмена по принципу «1000 на 1000» Россия и Украина договорились по итогам первых за три года прямых переговоров между странами, состоявшихся в Стамбуле 16 мая. Ожидается, что процедура продлится в течение трех дней.

Ранее сообщалось, что в плену на Украине на данный момент находятся 1,3 тысячи российских военных, в то время как в России — почти 10 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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