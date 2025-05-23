Раскрыто число находящихся в плену на Украине российских военных

Mash: В плену на Украине находятся 1,3 тысячи российских военных

В плену на Украине на данный момент находятся 1,3 тысячи российских военных, в то время как в России — почти 10 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их число раскрыл Mash в Telegram.

Как стало известно, в ходе обмена, начавшегося 23 мая на границе Украины и Белоруссии, в Россию вернутся почти все находившиеся в плену солдаты. По информации издания, одобренные к обмену россияне держались в приграничной колонии города Сумы. Большинство из них — бойцы с курского и харьковского направлений. Украинские СМИ утверждали, что для закупки лекарств, еды и гигиены им ежемесячно выделяли сумму, эквивалентную 5000 рублей.

Канал подчеркивает, что украинские военнопленные также содержатся в приграничных колониях Курской и Брянской областей. Местные жители рассказали, что по утрам бойцы ВСУ хором поют «Катюшу».

О начале крупнейшего за время СВО обмена военнопленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» стало известно днем 23 мая. Ожидается, что процедура продлится в течение трех дней. Российское Минобороны эту информацию пока не подтверждало.

Россия и Украина договорились о проведении обмена по итогам первых за три года прямых переговоров между странами, состоявшихся в Стамбуле 16 мая. При этом сроки проведения процедуры не назывались.