Стало известно о начале обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000»

Mash: Россия и Украина начали обмен по формуле «1000 на 1000»

Россия и Украина начали крупнейший с начала специальной военной операции (СВО) обмен пленным по формуле «1000 на 1000». Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно, процедура проходит на границе Украины и Белоруссии в несколько этапов и продлится с 23 по 25 мая. По информации издания, в Россию вернутся почти все оказавшиеся в плену за время СВО бойцы. Украинская сторона, в свою очередь, возвращает менее 10 процентов военнопленных сограждан.

Канал выяснил, что сейчас в плену у ВСУ находятся около 1300 российских военнослужащих, а у России — почти 10 тысяч украинских солдат.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» выразил мнение, что обеим сторонам выгодно как модно скорее провести крупнейший обмен военнопленными. Он подчеркнул, что вопрос безопасности военнопленных сейчас первостепенный и за жизнь каждого российского военнослужащего идет серьезная работа.

Россия и Украина договорились о проведении обмена по принципу 1000 на 1000 по итогом первых за три года прямых переговоров между странами, состоявшихся в Стамбуле 16 мая. При этом сроки проведения процедуры не назывались.