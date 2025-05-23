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12:21, 23 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России рассказали о процессе обмена военнопленными «1000 на 1000»

Депутат Швыткин: Вопрос безопасности военнопленных сейчас стоит выше всего
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Реальные сроки обмена военнопленными оценить сложно, однако сейчас все стороны заинтересованы в том, чтобы это произошло как можно скорее, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Швыткин заявил, что в настоящее время по вопросу обмена военнопленными идет плотная совместная работа Госдумы с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и Вооруженными силами РФ. По его словам, эти структуры очень плодотворно и эффективно работают в этом направлении, оперативно проверяются списки военнопленных.

«Вместе с тем говорить, что обмен произойдет завтра либо послезавтра, я бы поостерегся. Идет процесс сверки списков, проводятся определенные процедуры обеспечения безопасности при обмене плена. Здесь много факторов, но стремление с нашей страны в этом вопросе, безусловно, присутствует», — отметил парламентарий.

Депутат добавил, что вопрос безопасности военнопленных сейчас первостепенный и за жизнь каждого российского военнослужащего идет серьезная работа. Также он указал, что на российской территории находится значительно больше украинских военнопленных, чем российских бойцов — на украинской стороне.

Ранее представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев привел подробности об организации обмена пленными «1000 на 1000» с Украиной. Он пояснил, что операцию разобьют на несколько дней.

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