Стали известны подробности первого этапа обмена «1000 на 1000»

70 осужденных граждан Украины выехали в Россию в рамках обмена «1000 на 1000»

70 осужденных граждан Украины выехали в Россию в рамках первого этапа обмена пленными в формате «1000 на 1000». Об этом заявил проект Координационного штаба Украины по вопросам военнопленных «Хочу к своим», передает «Страна.ua» в Telegram.

Обменянные граждане Украины были осуждены по обвинениям в якобы сотрудничестве с государственными органами России. Как утверждается, в обмен Россия также вернула украинских гражданских лиц, их число и дополнительные подробности не раскрываются.

23 мая состоялся первый обмен военнопленными между Россией и Украиной после переговоров в Стамбуле. Как уточнили в Министерстве обороны России, Украина вернула 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, среди которых жители Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение первой части обмена пленными с Россией в формате «1000 на 1000». По его словам, следующие этапы обмена состоятся 24 и 25 мая.