Папарацци запечатлели звезду «50 оттенков серого» в бикини на яхте

Папарацци запечатлели американскую актрису Дакоту Джонсон в бикини на яхте

Папарацци запечатлели американскую актрису и модель Дакоту Джонсон в откровенном виде на яхте. Соответствующие кадры публикует People.

Звезда «50 оттенков серого» попала в объектив уличных фотографов во время отдыха с подругой Кейт Хадсон на Ибице, Испания.

На размещенных кадрах знаменитость предстала в белом крошечном бикини, состоящем из бюстгальтера на завязках и плавок. При этом артистка продемонстрировала тело с татуировками. Вдобавок она распустила мокрые от воды длинные волосы.

В июне Дакота Джонсон в бюстгальтере попала на обложку журнала после разрыва с избранником. Знаменитость снялась в синих джинсах и бордовом бюстгальтере с белой окантовкой для издания Elle.