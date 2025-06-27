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21:13, 27 июня 2025Ценности

Дакота Джонсон в бюстгальтере попала на обложку журнала после разрыва с избранником

Актриса Дакота Джонсон снялась в бюстгальтере для журнала Elle
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @dakotajohnson

Американская актриса и модель Дакота Джонсон попала на обложку журнала в откровенном образе после разрыва с избранником, солистом группы Coldplay Крисом Мартином. Соответствующий снимок публикует издание Elle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость снялась в синих джинсах и бордовом бюстгальтере с белой окантовкой. При этом она продемонстрировала стройную фигуру. Вдобавок звезде распустили завитые в крупные локоны волосы и нанесли макияж в нейтральных оттенках.

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Ранее в июне Дакота Джонсон рассказала о любви Педро Паскаля к ее гардеробу. Комик Джимми Фэллон показал звезде «50 оттенков серого» фото с премьеры фильма «Материалистка».

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