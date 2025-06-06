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19:13, 6 июня 2025Ценности

Звезда «50 оттенков серого» рассказала о любви Педро Паскаля к ее гардеробу

Актер Педро Паскаль часто одалживает одежду у актрисы Дакоты Джонсон
Мария Винар
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Американская актриса и модель Дакота Джонсон рассказала о любви чилийско-американского актера Педро Паскаля к ее гардеробу. Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале передачи The Tonight Show с комиком Джимми Фэллоном.

Во время эфира ведущий показал звезде «50 оттенков серого» фото с премьеры фильма «Материалистка», на котором она была запечатлена вместе с Паскалем. «Это мой свитер», — заявила она, указав на коллегу.

По словам Джонсон, Паскаль часто одалживает у нее одежду. «Он всегда одет неприлично. Ну, я имею в виду, что он в футболке, а на улице холодно. А не в том смысле, что он забыл штаны», — объяснила знаменитость.

Ранее Джонсон пошутила над Джимми Фэллоном, который разглядывал ее декольте во время шоу.

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