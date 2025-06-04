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19:37, 4 июня 2025Ценности

Звезда «50 оттенков серого» пошутила над разглядывающим ее декольте ведущим

Дакота Джонсон пошутила над разглядывающим ее декольте ведущим Джимми Фэллоном
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американская актриса и модель Дакота Джонсон пошутила над разглядывающим ее откровенный наряд ведущим передачи The Tonight Show Джимми Фэллоном. Выпуск шоу доступен на YouTube.

35-летняя звезда фильма «50 оттенков серого» появилась перед камерами в черном наряде, который состоял из приталенного жакета с глубоким фигурным декольте и мини-юбки. При этом артистка отказалась от бюстгальтера.

Фэллон восхитился нарядом гостьи, разглядывая ее декольте. «Мои глаза выше», — в свою очередь, иронично отметила Джонсон.

В мае Дакота Джонсон в откровенных образах снялась для журнала Elle.

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