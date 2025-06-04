Звезда «50 оттенков серого» пошутила над разглядывающим ее декольте ведущим

Дакота Джонсон пошутила над разглядывающим ее декольте ведущим Джимми Фэллоном

Американская актриса и модель Дакота Джонсон пошутила над разглядывающим ее откровенный наряд ведущим передачи The Tonight Show Джимми Фэллоном. Выпуск шоу доступен на YouTube.

35-летняя звезда фильма «50 оттенков серого» появилась перед камерами в черном наряде, который состоял из приталенного жакета с глубоким фигурным декольте и мини-юбки. При этом артистка отказалась от бюстгальтера.

Фэллон восхитился нарядом гостьи, разглядывая ее декольте. «Мои глаза выше», — в свою очередь, иронично отметила Джонсон.

В мае Дакота Джонсон в откровенных образах снялась для журнала Elle.