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11:16, 15 мая 2025Ценности

Звезда «50 оттенков серого» без штанов снялась для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elleuk

Американская актриса и модель Дакота Джонсон в откровенных образах снялась для журнала Elle. Соответствующий материал появился на сайте издания.

35-летняя звезда фильма «50 оттенков серого» на одном из кадров позировала, стоя на лестнице. Она предстала перед камерой в вязаных трусах и укороченном приталенном жакете лондонского бренда 16Arlington и остроносых туфлях на каблуках.

Кроме того, знаменитость запечатлели в коричневом топе от бикини и голубых джинсах Gucci, а также топе, трусах и жакете Ferragamo. Известно, что автором снимков выступил американский фотограф Том Ширмахер.

Ранее в мае 58-летняя мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек в откровенных образах снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.

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