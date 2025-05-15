Звезда «50 оттенков серого» без штанов снялась для журнала

Американская актриса и модель Дакота Джонсон в откровенных образах снялась для журнала Elle. Соответствующий материал появился на сайте издания.

35-летняя звезда фильма «50 оттенков серого» на одном из кадров позировала, стоя на лестнице. Она предстала перед камерой в вязаных трусах и укороченном приталенном жакете лондонского бренда 16Arlington и остроносых туфлях на каблуках.

Кроме того, знаменитость запечатлели в коричневом топе от бикини и голубых джинсах Gucci, а также топе, трусах и жакете Ferragamo. Известно, что автором снимков выступил американский фотограф Том Ширмахер.

Ранее в мае 58-летняя мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек в откровенных образах снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit.