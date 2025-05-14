58-летняя Сальма Хайек в трусах снялась для журнала

Мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер Сальма Хайек в откровенных образах снялась для журнала Sports Illustrated Swimsuit. Соответствующий материал появился на сайте издания.

58-летняя звезда фильмов «Фрида» и «От заката до рассвета» предстала на одном из кадров, лежа на диване топлес и в сплетенных из золотистых колец трусах. Кроме того, она примерила несколько бикини, в том числе с принтом в виде шкуры зебры, и надела полупрозрачное черное макси-платье.

Отмечается, что данная съемка проходила в Мексике и ее автором стал колумбийский фотограф Рювен Афанадор.

Ранее в мае итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в откровенных нарядах снялась для майского номера португальской версии журнала Vogue.