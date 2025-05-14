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01:00, 14 мая 2025Ценности

60-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала в откровенных нарядах

60-летняя актриса Моника Беллуччи в мини-шортах снялась для журнала Vogue
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Vogue

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в откровенных нарядах снялась для майского номера португальской версии журнала Vogue. Соответствующие публикации появились на странице креативного и арт-директора Жан-Марка Монделе в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном из кадров 60-летняя знаменитость предстала в белом пальто до колена из спиралевидных шнуров. Также она надела прозрачные колготки в тон и черное нижнее белье. Кроме того, звезда примерила бежевое пальто, мини-шорты с оборками и вязаный топ с цветочным узором.

В то же время возлюбленную режиссера Тима Бертона запечатлели в облегающем черном платье с глубоким декольте.

В январе Беллуччи в откровенном наряде пришла на Неделю моды в Париже.

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