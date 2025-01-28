Моника Беллуччи в откровенном наряде пришла на Неделю моды в Париже

60-летняя актриса Моника Беллуччи в откровенном корсете пришла на Неделю моды

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в откровенном образе пришла на Неделю моды в Париже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость посетила показ бренда Dolce & Gabbana вместе с возлюбленным — 66-летним американским режиссером Тимом Бертоном. Она выбрала для мероприятия черный наряд, который включал в себя корсет, частично обнажавший грудь, брюки с завышенной талией и макси-пальто с блестящими нитями.

Также звезда распустила гладко уложенные волосы, разделив их прямым пробором, нанесла макияж в коричневой гамме и надела золотистое колье в минималистичном стиле.

В декабре Моника Беллуччи снялась без нижнего белья для журнала Telva.