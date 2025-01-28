Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:42, 28 января 2025Ценности

Моника Беллуччи в откровенном наряде пришла на Неделю моды в Париже

60-летняя актриса Моника Беллуччи в откровенном корсете пришла на Неделю моды
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @monicabellucciofficiel

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в откровенном образе пришла на Неделю моды в Париже. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость посетила показ бренда Dolce & Gabbana вместе с возлюбленным — 66-летним американским режиссером Тимом Бертоном. Она выбрала для мероприятия черный наряд, который включал в себя корсет, частично обнажавший грудь, брюки с завышенной талией и макси-пальто с блестящими нитями.

Также звезда распустила гладко уложенные волосы, разделив их прямым пробором, нанесла макияж в коричневой гамме и надела золотистое колье в минималистичном стиле.

В декабре Моника Беллуччи снялась без нижнего белья для журнала Telva.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский ледокол получил повреждения в Арктике. Что случилось с одним из крупнейших атомоходов в мире?

      Совет Европы заявил о планах по «трибуналу» для Путина

      Премьер-министр Италии оказалась под следствием

      Путин призвал пересадить российских чиновников на отечественные автомобили

      Мексиканская актриса рассказала о съемках с Петровым

      Пластиковый игрушечный грузовичок продали за 1,6 миллиона рублей

      Павел Воля сел в ванну со льдом и спародировал Дурова

      Паника в самолете с загоревшимся двигателем попала на видео

      Депутат Рады отверг окончание конфликта в ближайшие месяцы

      Появилось видео столкновения российского атомного ледокола и сухогруза в Карском море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше