60-летняя Моника Беллуччи снялась без нижнего белья для журнала

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась без нижнего белья для журнала Telva. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя звезда «Битлджус Битлджус» предстала перед камерой в остроносых туфлях и прозрачном платье в горох, оформленном черной тканью посередине. На размещенном кадре видно, что знаменитость не стала надевать под изделие трусы и бюстгальтер.

При этом визажисты сделали Беллуччи макияж с акцентом на глаза, нанеся на них темные тени. Стилисты, в свою очередь, сделали ей пышную прическу и предложили примерить массивное ожерелье люксового бренда Cartier.

Ранее сообщалось, что Моника Беллуччи посетила международный кинофестиваль в Марракеше и вызвала споры в сети из-за внешности.