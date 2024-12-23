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19:12, 23 декабря 2024Ценности

60-летняя Моника Беллуччи снялась без нижнего белья для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @jesusisnard

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась без нижнего белья для журнала Telva. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя звезда «Битлджус Битлджус» предстала перед камерой в остроносых туфлях и прозрачном платье в горох, оформленном черной тканью посередине. На размещенном кадре видно, что знаменитость не стала надевать под изделие трусы и бюстгальтер.

При этом визажисты сделали Беллуччи макияж с акцентом на глаза, нанеся на них темные тени. Стилисты, в свою очередь, сделали ей пышную прическу и предложили примерить массивное ожерелье люксового бренда Cartier.

Ранее сообщалось, что Моника Беллуччи посетила международный кинофестиваль в Марракеше и вызвала споры в сети из-за внешности.

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