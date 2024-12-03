Внешность 60-летней Моники Беллуччи на фото с красной дорожки вызвала споры в сети

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи посетила международный кинофестиваль в Марракеше, Марокко, и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

60-летняя знаменитость пришла на красную дорожку мероприятия вместе со своим избранником, 66-летним режиссером Тимом Бертоном. Так, Беллуччи предстала перед камерами в костюме красного цвета, состоящем из вязаной кофты и широких брюк. Кроме того, она накинула на плечи шаль и взяла с собой синий клатч.

Читатели материала обратили внимание на внешность звезды фильма «Битлджус Битлджус» и принялись ее обсуждать в комментариях. «Совсем неплохо для своих 60 лет выглядит наша Моника», «Красивая женщина», «Красиво стареет», «Ее тяжелые гладкие волосы тянут лицо вниз, что является ее единственным недостатком внешности», «Наряд нелестный, а прическа красивая», «Она, должно быть, выглядит ужасно без парика и красивой одежды. Ее лицо и шея выглядят морщинистыми и уродливыми, несмотря на весь макияж», — высказывались они.

В ноябре Моника Беллуччи приняла участие в съемке для модного журнала Elle China и попозировала в откровенных образах.