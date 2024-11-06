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20:55, 6 ноября 2024Ценности

60-летняя Моника Беллуччи показала фигуру в прозрачном наряде для модного журнала

Мария Винар

Фото: @juankr_ / @ellechina

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи приняла участие в съемке для модного журнала Elle China. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

60-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором показала фигуру в прозрачном черном платье и с кожаным ремнем на талии. При этом на размещенном кадре видно, что сквозь ткань наряда просвечивают бюстгальтер и юбка длины мини.

Фото: @juankr_ / @ellechina

Кроме того, за время фотосессии звезда фильма «Битлджус Битлджус» примерила длинное платье с асимметричным верхом, из-под которого виднелся прозрачный бюстгальтер. Также для этого образа она надела капроновые колготки, остроносые лакированные туфли и перчатки выше локтя.

В октябре Моника Беллуччи поделилась архивными откровенными фото.

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