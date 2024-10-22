Моника Беллуччи опубликовала архивные обнаженные фото

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поделилась архивными откровенными фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила серию черно-белых кадров со съемки для итальянской версии журнала Vogue. Так, на опубликованных кадрах Беллуччи предстала обнаженной, отказавшись полностью от одежды и нижнего белья. Она позировала перед модным фотографом Паоло Роверси, прикрыв интимные части тела руками.

Ранее сообщалось, что Моника Беллуччи в наряде с откровенным декольте пришла на кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Тогда для выхода в свет актриса выбрала черный костюм, который состоял из приталенного пиджака и удлиненных брюк.

