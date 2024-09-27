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09:13, 27 сентября 2024Ценности

59-летняя Моника Беллуччи пришла на кинофестиваль в наряде с откровенным декольте

59-летняя Моника Беллуччи пришла на кинофестиваль в пиджаке с глубоким вырезом

Фото: Rafael Terrell / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи в наряде с откровенным декольте пришла на кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Кадры с мероприятия публикует Daily Mail.

59-летняя звезда предстала перед папарацци в черном костюме, который включал в себя приталенный пиджак и удлиненные брюки. При этом жакет оказался оформлен глубоким вырезом, который подчеркивал грудь знаменитости в нижнем белье.

Также артистка распустила волосы и надела обувь на высоких каблуках и солнцезащитные очки. В свою очередь, вместе с Беллуччи на мероприятии появился ее возлюбленный — 66-летний американский режиссер Тим Бертон.

В июне Моника Беллуччи снялась в откровенных образах для бразильского издания глянцевого журнала Harper’s Bazaar.

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      Карина Черных
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