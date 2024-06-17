59-летняя Моника Беллуччи снялась в откровенных образах для глянца

Модель Моника Беллуччи снялась в откровенных образах для журнала Harper’s Bazaar

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи снялась в откровенных образах для бразильского издания глянцевого журнала Harper’s Bazaar. Соответствующие снимки появились на сайте модного издания.

Так, на одних размещенных снимках 59-летняя знаменитость предстала в облегающем боди с глубоким декольте и в широкополой шляпе. В качестве украшений она выбрала массивное ожерелье люксового бренда Cartier.

Звезда продемонстрировала стройную фигуру в обтягивающем платье марки Schiaparelli, верх которого оформлен конусообразными чашками на груди. При этом она надела остроносые туфли и массивное колье, украшенное драгоценными камнями.

В апреле Моника Беллуччи также приняла участие в съемке для испанской версии журнала Elle. Тогда актриса позировала перед фотографом в облегающем полупрозрачном платье, повернувшись к камере боком и приподняв правую руку.