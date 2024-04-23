59-летняя Моника Беллуччи показала фигуру в платье без бюстгальтера

Модель Моника Беллуччи снялась в платье без бюстгальтера для журнала Elle

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи приняла участие в съемке для испанской версии журнала Elle. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 59-летняя знаменитость показала фигуру в облегающем полупрозрачном платье, повернувшись к камере боком и приподняв правую руку. Видно, что звезда позировала без бюстгальтера, продемонстрировав тем самым частично обнаженную грудь.

Также Беллуччи предстала на других кадрах в объемном черном пиджаке и сетчатых колготках. Вдобавок она снялась в облегающем платье с глубоким декольте и кожаным поясом, оформленным небольшой золотистой цепью.

Ранее сообщалось, что дочь Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя, манекенщица Дева Кассель, снялась в откровенной фотосессии. 19-летняя девушка поделилась кадром, на котором она предстала перед камерой, лежа на полу в белом мини-платье.