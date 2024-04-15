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09:05, 15 апреля 2024Ценности

19-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в откровенной фотосессии

Дочь Моники Беллуччи Дева Кассель снялась в мини-платье в откровенной позе

Фото: @devacassel

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя, манекенщица Дева Кассель, снялась в откровенной фотосессии в необычной позе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя девушка поделилась кадром, на котором она предстала перед камерой, лежа на полу в белом мини-платье, декорированном искусственными розами из ткани. При этом она согнула ноги в коленях, прикрыв ягодицы.

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Кроме того, звезда надела остроносые туфли на плоском ходу. Вдобавок стилисты сделали ей укладку, а визажисты — макияж.

В декабре 2023 года дочь Моники Беллуччи снялась в откровенном платье без нижнего белья. Она предстала перед камерой в черном платье, оформленном глубоким декольте и двумя разрезами на бедрах.

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      Екатерина Ештокина
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