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20:44, 21 декабря 2023Ценности

19-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в откровенном платье без нижнего белья

Фото: Scott Garfitt / Invision / AP

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя, манекенщица Дева Кассель снялась в откровенных образах без нижнего белья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из размещенных снимках 19-летняя девушка предстала перед камерой в черном платье, оформленном глубоким декольте и двумя разрезами на бедрах. При этом видно, что верхние и нижние части изделия соединены металлическим кольцом и украшены цепями.

Кроме того, девушка позировала в блестящем зеленом платье и высоких сапогах, а также в синей кожаной жилетке и красной мини-юбке. Для съемки знаменитость примерила парик из светлых волос.

Ранее Дева Кассель стала лицом испанского бренда Zara. Тогда модель приняла участие в рекламной кампании, посвященной новой лимитированной коллекции изделий бренда из кожи и денима.

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      Мария Винар
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