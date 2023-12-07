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09:04, 7 декабря 2023Ценности

19-летняя дочь Моники Беллуччи стала лицом бренда Zara

Фото: Scott Garfitt / Invision / AP

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева Кассель стала лицом массмаркетового бренда Zara. Соответствующие фото появились на официальном сайте марки.

19-летняя манекенщица снялась в рекламной кампании, посвященной новой лимитированной коллекции изделий бренда из кожи и денима. Девушка предстала перед камерой в кожаном пальто длины миди с капюшоном, приталенном платье с V-образным декольте и тонкими бретелями, а также в обнажающем плечи джинсовом платье с разрезом.

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Известно, что автором фотосессии выступил бельгийский фотограф и кинорежиссер Вилли Вандерперре.

В августе лицом Zara также стала 67-летняя испанская актриса Анхела Молина. Звезда снялась в минималистичных нарядах, среди которых полупрозрачное платье длины макси черного цвета.

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      Алина Гостева
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