Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:17, 11 августа 2023Ценности

67-летняя актриса стала лицом бренда Zara

67-летняя испанская актриса Анхела Молина стала лицом бренда Zara
Анхела Молина

Анхела Молина. Фото: Atilano Garcia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Испанская актриса Анхела Молина стала новым лицом массмаркетового бренда Zara. Соответствующие кадры публикует издания Hola.

67-летняя знаменитость приняла участие в съемках рекламной кампании марки вместе с супермоделью Рианной Ван Ромпей. Телезвезда позировала перед фотографом в минималистичных нарядах, среди которых полупрозрачное платье длины макси черного цвета. Известно, что всего в капсульную коллекцию Thirteen Pieces вошли 13 вещей.

Материалы по теме:
Вкус свободы. Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
Вкус свободы.Чем звезды удивили публику на Каннском кинофестивале
18 июля 2021
Главные кинопремьеры осени: «Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
Главные кинопремьеры осени:«Дюна», Серебренников, новый Бонд и секс с автомобилем
10 сентября 2021

Автором черно-белых снимков выступил модный фотограф Марио Сорренти.

В сентябре 2022 года Наталья Водянова стала героиней новой рекламной кампании бренда Zara и подверглась нападкам в сети за свое происхождение. Подписчики возмутились выбором Водяновой в качестве амбассадора Zara, поскольку она родилась в России, которая проводит спецоперацию на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    США разорвали соглашение по поставкам стали из России

    Проблему на триллионы долларов собрались решать за счет путешественников

    YouTube удалил канал предрекшего смещение Зеленского бывшего разведчика из США

    Народного артиста России Ясуловича выписали из больницы

    В США объяснили введение нового пакета санкций против России

    Уничтожение украинского дрона системой ПВО в Подмосковье сняли на видео

    Американцы предпочли британского короля и принца Байдену и Трампу

    Стало известно о розыске перешедшего в «Аль-Хиляль» Малкома

    Индия начала борьбу с колониальным законодательством

    На Украине пообещали использовать ATACMS и Taurus только на территории страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости