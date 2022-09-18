Водянова снялась в рекламе Zara и подверглась нападкам в сети за происхождение

Модель Наталья Водянова снялась для Zara и подверглась нападкам из-за своего происхождения

Российская топ-модель Наталья Водянова стала героиней новой рекламной кампании бренда Zara и подверглась нападкам в сети за свое происхождение. Соответсвующие фотографии и комментарии появились в Instagram-аккаунте марки (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Манекенщица снялась в промо испанской компании в различных нарядах, в частности, ее запечатлели в шелковом платье-комбинации, белом комбинезоне, костюме черного цвета и ярко-красном платье в пол. На размещенных кадрах она позирует на однотонном фоне с собранными в пучок волосами. Автором снимков выступил фотограф Крейг Макдин.

Подписчики возмутились выбором Водяновой в качестве амбассадора Zara, поскольку она родилась в России, которая на данный момент проводит спецоперацию на Украине. «Неужели нельзя было выбрать другую модель?», «Зачем вы наняли именно Водянову?», «Двойные стандарты Zara», «Столько красивых манекенщиц, но вы выбрали именно ее», — высказывались пользователи сети.

В марте поддержку российской спецоперации на Украине разглядели в рекламе Louis Vuitton. Рэпер Kid Cudi и актриса Алисия Викандер, которые являются амбассадорами люксового бренда, представили линейку ювелирных изделий Volt. Пользователи сети увидели в браслетах латинские буквы Z и V, которые наносятся на военную технику и другие объекты в знак поддержки российских бойцов на Украине.