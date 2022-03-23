В рекламе Louis Vuitton разглядели поддержку российской спецоперации на Украине

В рекламе украшений Louis Vuitton разглядели поддержку российской спецоперации на Украине

Французский дом моды Louis Vuitton поделился кадрами рекламы новой коллекции украшений и насторожил покупателей. Снимки и комментарии появились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Рэпер Kid Cudi и актриса Алисия Викандер, которые являются амбассадорами люксового бренда, представили линейку ювелирных изделий Volt. Пользователи сети разглядели в браслетах латинские буквы Z и V, которые наносятся на военную технику и другие объекты в знак поддержки российских бойцов на Украине.

Представители марки в описании к постам утончили, что при создании коллекции использовались «культовые инициалы дома», а именно, литеры L и V. Несмотря на это, комментаторы раскритиковали бренд, посчитав, что таким образом его дизайнеры скрыто поддерживают российскую спецоперацию на Украине.

«Вы смеетесь?», «Они живут в другом мире», «Руководство Louis Vuitton вообще смотрит новости?», «Дизайнеры сошли с ума, я вижу букву Z», «Мода не может быть отделена от политики», «Я в шоке, как вы можете поддерживать российские действия?», «Откройте глаза!», «Я ведь не одна вижу букву Z?» — посетовали клиенты под постом, который набрал более 18 тысяч комментариев.

3 марта Минобороны объяснило смысл букв Z и V на российской военной технике на Украине. Выяснилось, что латинская буква Z на российской военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».