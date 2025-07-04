Павел Воля едва не утонул в Калининграде

Павел Воля рассказал, что едва не утонул на лодке в Калининграде

Российский стендап-комик Павел Воля рассказал в Telegram-канале, что едва не утонул во время катания на лодке в Калининграде.

Он взял судно в аренду, однако через несколько минут после отплытия его начала затапливать вода.

«Буквально три минуты назад мы отошли и тут вот такое вот случилось. Мы еле выпрыгнули», — поделился Воля.

Он добавил, что лодку пришлось привязать у берега, чтобы она совсем не затонула. Юморист также поблагодарил местного жителя по имени Андрей, который помог ему выбраться на сушу.

Ранее в Омской области двое жителей Тевризского района перевернулись в лодке из-за сильного ветра.

