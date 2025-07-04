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03:34, 4 июля 2025Интернет и СМИ

Павел Воля едва не утонул в Калининграде

Павел Воля рассказал, что едва не утонул на лодке в Калининграде
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Павел Воля

Павел Воля . Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский стендап-комик Павел Воля рассказал в Telegram-канале, что едва не утонул во время катания на лодке в Калининграде.

Он взял судно в аренду, однако через несколько минут после отплытия его начала затапливать вода.

«Буквально три минуты назад мы отошли и тут вот такое вот случилось. Мы еле выпрыгнули», — поделился Воля.

Он добавил, что лодку пришлось привязать у берега, чтобы она совсем не затонула. Юморист также поблагодарил местного жителя по имени Андрей, который помог ему выбраться на сушу.

Ранее в Омской области двое жителей Тевризского района перевернулись в лодке из-за сильного ветра.

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