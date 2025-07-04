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03:54, 4 июля 2025Экономика

«КамАЗ» запретил сотрудникам приносить на предприятие покупную еду

КамАЗ запретил сотрудникам приносить покупную еду, опасаясь диверсий на фоне СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Руководство крупнейшего в России производителя грузовой техники — «КамАЗа» — запретило сотрудникам приносить на предприятие в Набережных Челнах покупную еду, опасаясь диверсий на фоне спецоперации (СВО). Об этом пишет портал «Вести. КамАЗа».

«Принятое ограничение в документе объясняется необходимостью предотвращения потенциальных угроз массового отравления с учетом политической обстановки и вероятностью диверсий», — говорится в сообщении.

Запрет распространяется как на пищу из магазина, так и на заказную продукцию. При этом сотрудникам завода разрешили приносить контейнеры с домашней едой для личного потребления.

Ранее сообщалось, что «КамАЗ» окончательно отказался от выплаты дивидендов за 2024 год.

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