Путин пообещал построить скоростную магистраль до Урала за три года

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин пообещал за три года не только завершить строительство скоростной автомобильной трассы от Москвы до Казани, но и продлить ее до Екатеринбурга. Трансляцию мероприятия ведет YouTube-канал RT.

По словам главы государства, с учетом действующей скоростной трассы от Москвы до Санкт-Петербурга и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг столицы к 2024 году удастся обеспечить движение автотранспорта через всю европейскую территорию России, от Балтийского моря до Урала.

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На проекты опорных магистралей Путин пообещал выделить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом он подчеркнул, что просто связать конечные точки маршрута между собой недостаточно.

«Что толку, если в жизни людей в небольшом населенном пункте ничего не изменится. Только мимо будут пролетать скоростные поезда и автомобили. Опорная инфраструктура должна безусловно тянуть за собой развитие всех территорий, по которым она проходит», — заметил президент.

В связи с этим Путин признал необходимым строить и современную региональную дорожную сеть. Сделать это регионы смогут за счет инфраструктурных кредитов. Президент обратился к собравшимся, призвав учитывать это в планах развития.

Также в ходе послания президент пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков, для чего региональные власти должны подготовить четкий план работ.