Путин пообещал построить скоростную магистраль до Урала за три года

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин пообещал за три года не только завершить строительство скоростной автомобильной трассы от Москвы до Казани, но и продлить ее до Екатеринбурга. Трансляцию мероприятия ведет YouTube-канал RT.
По словам главы государства, с учетом действующей скоростной трассы от Москвы до Санкт-Петербурга и Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) вокруг столицы к 2024 году удастся обеспечить движение автотранспорта через всю европейскую территорию России, от Балтийского моря до Урала.
На проекты опорных магистралей Путин пообещал выделить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом он подчеркнул, что просто связать конечные точки маршрута между собой недостаточно.
«Что толку, если в жизни людей в небольшом населенном пункте ничего не изменится. Только мимо будут пролетать скоростные поезда и автомобили. Опорная инфраструктура должна безусловно тянуть за собой развитие всех территорий, по которым она проходит», — заметил президент.
В связи с этим Путин признал необходимым строить и современную региональную дорожную сеть. Сделать это регионы смогут за счет инфраструктурных кредитов. Президент обратился к собравшимся, призвав учитывать это в планах развития.
Также в ходе послания президент пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков, для чего региональные власти должны подготовить четкий план работ.