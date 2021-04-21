Путин пообещал россиянам бесплатную газификацию участков

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию пообещал россиянам бесплатную газификацию земельных участков. Прямая трансляция ведется на YouTube-канале «России 24».

«Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома до сих пор — по непонятным для людей причинам — доступа к газу не имеют. Вроде вот она — труба, а газа в домохозяйстве нет», — отметил глава государства.

Правительству он поручил разработать совместно с властями регионов четкий план газификации таких домохозяйств, подчеркнув, что за подводку газа к границе земельных участков их собственники платить не должны.

«Правительству нужно отработать все детали и с «Газпромом», и с другими компаниями — чтобы сбоев никаких не было. А то я с этой трибуны сказал, люди будут ждать, а какие-нибудь там закорючки не поставите где нужно, запятые, и все будет опять стоять. Абсолютно недопустимо это, сам проверю», — резюмировал Путин.