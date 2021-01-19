Назван срок полной газификации России

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал срок полной газификации России. По его словам, которые приводит ТАСС, это произойдет к 2030 году.

«К 2030 году будет на 100 процентов завершена технически возможная газификация в нашей стране», — отметил Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным.

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В настоящее время «Газпром» согласовал планы-графики работа по газификации с властями российских регионов. По словам Миллера, с 1 января «Газпром» и регионы «набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы».

Также глава госкомпании рассказал, что нынешние тарифы позволяют сохранять цены для населения на социально ориентированном уровне и снабжать сырьем газоперерабатывающую и газохимическую отрасли.

В декабре Путин заявлял, что к 2025 году возможно будет довести уровень газификации страны до 90 процентов. Сейчас он равняется 71,1 процента. В то же время по данным Счетной палаты, за последние три года план газификации России был выполнен только на 15 процентов.