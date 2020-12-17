Путин пообещал дать газ россиянам

Президент России Владимир Путин пообещал ускорить газификацию страны, чтобы к 2025 году довести уровень с нынешних 71,1 процента до 90 процентов. Трансляцию пресс-конференции на своем YouTube-канале ведет ТАСС.

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Он напомнил, что в текущем году «Газпром» истратил на соответствующие цели дополнительно 22 миллиарда рублей, а общий объем расходов составил 56 миллиардов.

Глава государства указал, что на газификацию сельской местности тратится больше средств и в целом российские власти намерены сделать упор именно на ней.

В то же время Путин отметил, что газификация возможна не везде, в некоторых районах для этого нет технических условий. Однако проблема жителей двух деревень Смоленской области, обращение которых президент комментировал, будет решена.

Ранее СМИ сообщали, что денег на газификацию страны чиновники найти не могут. В общей сложности предполагается потратить порядка двух триллионов рублей, но источников для половины суммы нет. Предлагаемые варианты финансирования пока выглядят нерабочими или непопулярными.

В августе глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал Путину, что за три года выполнено только 15 процентов от плана по газификации страны.

Между тем председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписал с главой Чечни Рамзаном Кадыровым соглашение о доведении газификации республики до 100 процентов. На эти цели компания потратит 12,3 миллиарда рублей, хотя Чечня является одним из главных должников за газ.