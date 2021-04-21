Названы условия строительства мегатрассы до Урала

В «Автодоре» назвали условия для строительства мегатрассы до Урала в 2022 году. Как сообщили в компании, приступить к работам готовы при соответствующем финансировании, передает РИА Новости.

«Госкомпания "Автодор" при условии обеспечения соответствующего финансирования уже в этом году может начать проектно-изыскательские работы, а в 2022 году строительные», — прокомментировали в корпорации. По расчетам «Автодора», путь по новой дороге от Казани до Екатеринбурга тогда сократится вдвое — с 14 до 7 часов.

Речь идет о дороге, которую в своем послании Федеральному собранию упомянул президент Владимир Путин. Он пообещал за три года не только завершить строительство скоростной автомобильной трассы от Москвы до Казани, но и продлить ее до Екатеринбурга.

Ранее в апреле премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что скоростная трасса от Москвы до Казани должна быть запущена в 2024 году. В этом году на стройку выделят 40 миллиардов рублей, а общий объем финансирования дорожного мегапроекта превышает 650 миллиардов рублей. Трасса станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Предполагается, что путь от Москвы до Казани по новой дороге будет занимать 6,5 часа вместо 10 часов.