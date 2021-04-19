Названы сроки ввода скоростной трассы Москва — Казань

Правительство России направит в этом году 40 миллиардов рублей на строительство скоростной трассы Москва — Казань, которая должна быть запущена в первом квартале 2024 года. Такие сроки ввода назвал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Общий объем финансирования дорожного мегапроекта превышает 650 миллиардов рублей. Всего в этом году власти вложат в развитие сети автодорог 93 миллиарда рублей, из которых 45 миллиардов пойдут на модернизацию федеральных трасс, еще почти восемь миллиардов — на модернизацию дорог в пяти регионах страны.

Общая стоимость проезда по трассе Москва — Казань составит 1,6 тысячи рублей. Для некоторых категорий водителей будет предусмотрена скидка. Для тех, кто пользуется транспондером, ее размер составит 20 процентов.

Трасса станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Предполагается, что путь от Москвы до Казани по новой дороге будет занимать 6,5 часа вместо 10 часов.