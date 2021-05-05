Мишустин поручил создать систему мер поддержки малообеспеченных семей

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить в кабмин подходы к созданию целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми. С такой просьбой он обратился к Минтруду и Минфину, сообщается на сайте правительства.

«До 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми. Отдельные поручения Михаила Мишустина касаются выплат, анонсированных президентом», — указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин указал на то, что в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, поддержка семей с детьми становится приоритетным направлением социальной политики. Глава государства отметил, что особенно важно помогать неполным семьям, в которых дети находятся в наиболее уязвимом положении.

21 апреля в ходе послания Федеральному собранию президент России сделал несколько заявлений о поддержке социально незащищенного населения. Путин предложил назначить дополнительные выплаты малообеспеченным беременным женщинам, а также анонсировал выплаты детям, воспитывающимся в неполных семьях.