Visa и Mastercard ответили на возможность отключения в России

Платежные системы Visa и Mastercard ответили на возможность отключения сервисов в России. Пока они продолжают работу в обычном режиме, передает РБК.

Глава Mastercard в России Алексей Малиновский напомнил, что компания работает в стране уже больше 20 лет, и россияне используют более 100 миллионов карт Mastercard. «Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК», — заключил он. В свою очередь представители Visa указали, что система работает на российском рынке больше 30 лет и вносит свой вклад в цифровизацию отечественной экономики.

Материалы по теме Чужими руками Компании по всему миру нашли легкий способ выхода на биржу. Он дает миллиарды, но рушит экономику Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?

Ранее в апреле о возможном отключении России от платежных систем заговорили в Кремле. «Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель сдерживания России незаконными, с точки зрения международного права, мерами», — указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, альтернативой могла бы стать отечественная система «Мир».

В Госдуме такую идею поддержали. Как сказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, «Мир» — потенциальный конкурент Visa и Mastercard. Депутат считает, что создателям «Мира» нужно активнее предлагать свои услуги за рубежом.

Центробанк, в свою очередь, успокоил россиян по поводу возможного отключения страны от основных международных платежных систем. Рисков отключения в настоящий момент там не наблюдают .