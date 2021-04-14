Visa и Mastercard ответили на возможность отключения в России

Платежные системы Visa и Mastercard ответили на возможность отключения сервисов в России. Пока они продолжают работу в обычном режиме, передает РБК.
Глава Mastercard в России Алексей Малиновский напомнил, что компания работает в стране уже больше 20 лет, и россияне используют более 100 миллионов карт Mastercard. «Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК», — заключил он. В свою очередь представители Visa указали, что система работает на российском рынке больше 30 лет и вносит свой вклад в цифровизацию отечественной экономики.
Ранее в апреле о возможном отключении России от платежных систем заговорили в Кремле. «Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель сдерживания России незаконными, с точки зрения международного права, мерами», — указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, альтернативой могла бы стать отечественная система «Мир».
В Госдуме такую идею поддержали. Как сказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, «Мир» — потенциальный конкурент Visa и Mastercard. Депутат считает, что создателям «Мира» нужно активнее предлагать свои услуги за рубежом.
Центробанк, в свою очередь, успокоил россиян по поводу возможного отключения страны от основных международных платежных систем. Рисков отключения в настоящий момент там не наблюдают .