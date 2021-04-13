В Госдуме нашли замену Visa и Mastercard

Платежная система «Мир» является потенциальным конкурентом Visa и Mastercard. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в интервью «Говорит Москва».

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Он отметил, что иностранные конкуренты намеренно замедляют развитие российской платежной системы на мировой арене. Свинцов находит, что карта «Мир» абсолютно рабочий инструмент. «Постепенно по России огромное количество контрагентов подключается — и банки, и магазины. Крупные игроки и американские, и китайские немного тормозят», — отметил депутат.

По мнению Свинцова, создателям «Мира» нужно активнее навязывать свои условия за рубежом, чтобы стать заменой Visa и Mastercard. «Надо просто более агрессивно продвигать все российские сервисы», — предложил он.

В Кремле допускают, что Россия может быть отключена от западных платежных систем Visa и MasterCard из-за санкций. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже считает, что отечественная система «Мир» уже достаточно окрепла и со временем получит глобальное распространение.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров рассказывал, что Москва видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами и активно занимается отказом от контролируемых Западом платежных систем.