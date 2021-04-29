Чехия заявила о других версиях взрыва во Врбетице и отказалась их озвучить

У Чехии есть несколько версий взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, помимо уже озвученных ранее. Об этом заявила министр юстиции страны Мария Бенешова, передает novinky.cz.

По ее словам, инцидент обсуждался на заседании правительства, на котором она присутствовала. Там кабинету министров был представлен отчет Службы безопасности и информации (BIS, контрразведка) о произошедшем, но не полные детали расследования. «Мое мнение было весьма схоже с мнением президента [Чехии Милоша Земана]. Я называла и другие возможные версии», — заявила Бенешова. В то же время говорить о них подробнее министр отказалась.

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26 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал единственную версию причин взрыва во Врбетице в 2014 году, которую рассматривает следствие. По его словам, это диверсия иностранных спецслужб. Таким образом он окончательно отверг вариант о случайности или халатности сотрудников склада.

В то же время до этого президент Земан указывал, что в отчетах BIS нет доказательств присутствия «российских агентов» на месте ЧП. Он пообещал рассекретить итоги расследования, а также не исключил, что вспыхнувший скандал может оказаться следствием игры спецслужб. Он также призвал не делать никаких выводов о причинах инцидента до окончания расследования.

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Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. По версии Праги, за день до подрыва склада там находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.