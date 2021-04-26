Сенаторы Чехии заподозрили президента в измене родине

Сенаторы Чехии намерены подать конституционную жалобу на президента страны Милоша Земана и обвинить его в измене родине. Они считают, что глава государства рассекретил некоторые данные во время своего телеобращения к гражданам, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя верхней палаты парламента Милоша Выстрчила.

«Предполагаю, что мы будем заниматься возможностью подачи жалобы в связи с допущенной [Земаном] изменой родине. Но, прежде всего, необходимую собрать воедино всю полученную информацию, а также выслушать, как на эту ситуацию смотрят специалисты», — заявил Выстрчил.

25 апреля президент Чехии в ходе чрезвычайного телеобращения пообещал рассекретить итоги расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице, а также не исключил, что вспыхнувший скандал может оказаться следствием игры спецслужб. Помимо прочего, глава государства указал, что в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) страны нет доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице. Он также призвал не делать никаких выводов о причинах инцидента до окончания расследования.

Ранее чешские депутаты осудили Милоша Земана за лояльность к России и обвинили его в том, что он работает на интересы Москвы, а не Праги. Лидеры чешской оппозиции считают, что глава государства находится «под влиянием россиян».