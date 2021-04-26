Лавров заподозрил Чехию в нарушении международных договоров

Чехия могла нарушить ряд международных договоров и европейских норм в ситуации со взрывами во Врбетице в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с гондурасским коллегой Лисандро Росалесом. Ее трансляция доступна на странице МИД в Facebook.

По словам Лаврова, в настоящее время из Чехии идет поток «путанных комментариев и эмоциональных, не очень вменяемых заявлений». При этом разбираться в инциденте следует Евросоюзу, поскольку это произошло на его территории. «Насколько можно предположить, судя по комментариям специалистов, это все произошло с нарушением целого ряда норм и правил, которые действуют в ЕС», — указал он.

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Глава МИД подчеркнул, что «есть существенные указания на то, что нарушались и международные конвенции». В частности, он отметил Оттавскую конвенцию, которая запрещает противопехотные мины, и договор о торговле оружием. «Мне кажется, сейчас самое время именно для Брюсселя каким-то образом объяснить, что происходит на территории его стран-членов», — сказал министр.

Лавров также отметил, что обвинения президента Чехии Милоша Земана в лояльности Москве свидетельствуют лишь об одном: «Кто-то (...) уже для себя все решил, установил, что никаких других версий, кроме вины России, не существует». Глава МИД указал, что Земан предложил всего лишь изучать все версии взрыва на складе вооружений семь лет назад.

Ранее чешские депутаты обвинили Земана в том, что он работает на интересы Москвы, а не Праги. Первый вице-премьер страны Ян Гамачек в свою очередь указал, что словам о нескольких версиях произошедшего «больше всего рады в Москве».

25 апреля президент Чехии в ходе чрезвычайного телеобращения пообещал рассекретить итоги расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице, а также не исключил, что вспыхнувший скандал может оказаться следствием игры спецслужб. Помимо прочего, глава государства указал, что в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) страны нет доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице. Он также призвал не делать никаких выводов о причинах инцидента до окончания расследования.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Россия и Чехия «обменялись» высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. По версии Праги, за день на подрыва склада там находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления Сергея Скрипаля.