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В Чехии осудили президента за лояльность к России

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Милош Земан
Милош Земан
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Чешские депутаты осудили президента страны Милоша Земана за лояльность к России и обвинили его в том, что он работает на интересы Москвы, а не Праги. Об этом сообщает чешский телеканал Nova.

Лидеры чешской оппозиции считают, что глава государства находится «под влиянием россиян».

«Это была речь не для чешских граждан, а для Российской Федерации. Банализация, сомнения, клевета. Все это искусно завернуто. Это не президент», — заявила член палаты депутатов парламента и председатель правоцентристской партии ТОP 09 Маркета Пекарова Адамова.

Ее мнение поддержали депутаты Вит Ракушан и Иван Бартош. По словам Ракушана, Земан своей риторикой показал, что чехам «не хватает главы государства, который встал бы на сторону граждан в трудные времена». Бартош раскритиковал Земана за высказывания «на уровне гипотез» и за то, что президент «ставит под сомнение надежность служб безопасности своей страны».

Ранее Земан заявил, что история вокруг взрывов во Врбетице, которые произошли в 2014 году, на самом деле может оказаться следствием игр спецслужб. Он пообещал рассекретить итоги расследования взрывов и объявил, что в отчетах Службы безопасности и информации Чехии нет доказательств причастности «российских агентов».

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