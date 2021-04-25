Сын погибшего при взрывах в Врбетице раскритиковал президента Чехии

Сын одного из погибших при взрывах на складах вооружений в Врбетице в 2014 году Ондржей Гавранек раскритиковал слова президента Чехии Милоша Земана о том, что причиной инцидента стало непрофессиональное обращение с боеприпасами. Его слова приводит РИА Новости.

Мужчина отказался признавать версию о халатности и отметил, что это не потому, что он хочет любой ценой защитить репутацию своего отца. По его мнению, из общедоступных источников очевидно, что вариант небрежного обращения с боеприпасами уже исключен.

Гавранек сослался на временную последовательность событий, которая, по его словам, исключает, что действия его отца или его коллеги Петржика, который тоже погиб, могли вызвать взрыв на складе. Он сообщил, что намерен написать президенту открытое письмо.

25 апреля Земан выступил с рядом заявлений в чрезвычайном телеобращении. Он пообещал рассекретить итоги расследования взрывов на складах боеприпасов в Врбетице, а также не исключил, что вспыхнувший скандал может оказаться следствием игры спецслужб. Также лидер страны заявил, что в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) Чехии не представлено доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины случившегося установлены не были.