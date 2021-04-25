Президента Чехии уличили в создании угрозы для расследования взрывов во Врбетице

Глава сената Чехии Милош Выстрчил обвинил президента страны Милоша Земана в создании своими заявлениями угрозы для расследования по делу о взрывах на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщает «Радио Sputnik».

«Я убежден, что президент Земан в своем сегодняшнем выступлении поделился информацией из живого досье. И таким образом он может поставить под угрозу безопасность Чешской Республики и существенно поставить под угрозу успешное расследование дела», — отметил глава сената.

25 апреля Земан выступил с рядом заявлений, которые были озвучены в ходе его чрезвычайного телеобращения. Он пообещал рассекретить итоги расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице, а также не исключил, что вспыхнувший скандал может оказаться следствием игры спецслужб. Помимо прочего, глава государства указал, что в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) страны нет доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице. Он также призвал не делать никаких выводов о причинах инцидента до окончания расследования.

Ранее Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам 2014 года. Из страны были высланы 20 дипломатов РФ. По версии Праги, за день на подрыва склада там находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления Сергея Скрипаля.