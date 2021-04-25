Президент Чехии рассказал о вредящих офицерах разведки и раскритиковал ЦРУ

Президент Чехии Милош Земан объяснил решение поддержать высылку сотрудников посольства России своей нелюбовью к офицерам разведки. Об этом он рассказал в ходе телеобращения в воскресенье, 25 апреля, передает РИА Новости.

Земан отметил, что, когда премьер страны Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сообщили ему о намерении выслать российских дипломатов, он сразу согласился с ними. «Знаете почему? Я не люблю этих офицеров разведки, они, в основном, приносят больше вреда, нежели пользы», — заявил глава республики.

Он также раскритиковал сотрудников мировых разведслужб, вспомнив пример ЦРУ. «ЦРУ — это та спецслужба, которая информировала американское правительство, что в Ираке находится оружие массового поражения. И это не только не подтвердилось, но было [потом полностью] опровергнуто», — пояснил Земан, добавив, что подобные заявления службы привели к огромному материальному ущербу и стоили тысячи жизней.

Ранее сообщалось, что в ходе своего выступления Земан допустил, что история вокруг взрывов на военных складах в чешской Врбетице, которые произошли в 2014 году, на самом деле может оказаться следствием игры спецслужб.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.