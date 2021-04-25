Президент Чехии назвал обоюдную высылку дипломатов взаимным каннибализмом

Президент Чехии Милош Земан в интервью CNN Prima News назвал меры по обоюдной высылке дипломатов с Россией взаимным каннибализмом и посетовал на грядущее снижение качества работы посольств.

По его словам, из-за последствий скандала дипмиссии потеряли сотрудников, которые отвечали за экономическое и культурное сотрудничество двух стран, что осложнит возможную нормализацию отношений. «Не было никакого повода для их высылки. И это как раз пример того, что я называю каннибализацией посольств, которая может вести к тому, что там действительно останутся лишь посол и шофер», — сказал Земан.

Он подчеркнул, что его задела реакция российской стороны на предъявленные обвинения, но призвал дождаться окончания расследования, так как в нем осталось множество «белых пятен». «Я желаю, чтобы в расследовании был задействован максимальный потенциал (силовых структур — прим. «Ленты.ру»). И чтобы, когда расследование закончится, граждане Чехии были полностью проинформированы», — добавил президент.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице.

Также Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители спецслужб республики считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.