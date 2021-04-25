Президент Чехии назвал две версии взрывов на военных складах в Врбетице

Причиной взрывов на военных складах в чешской Врбетице в 2014 году могло стать неосторожное обращение с боеприпасами или деятельность иностранных спецслужб. Такие версии назвал президент Чехии Милош Земан, его слова в воскресенье, 25 апреля, приводит RT в своем Telegram-канале.

По словам Земана, об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в отчетах контрразведки. При этом он призвал дождаться результатов расследования инцидента, прежде чем делать окончательные выводы о его причинах.

О том, что Земан планирует выступить по телевидению с чрезвычайным обращением в связи с инцидентом в Врбетице, стало известно 24 апреля. Транслировать обращение политика планировали телеканалы Prima и CNN Prima News.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.