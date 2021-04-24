В Европе заявили о низшей точке отношений между Чехией и Россией

Политолог Лувенского католического университета в Бельгии Пьер Веркотрен заявил о низшей точке отношений между Чехией и Россией. Его слова передает РИА Новости.

«Мы, вероятно, достигли низшей точки текущего кризиса», — отметил Веркотрен, предположив, что он может усугубиться. При этом, по его мнению, обе страны осознают, что разрыв всех дипломатических связей не является выходом. Поэтому сокращение штатов посольств, скорее всего, прекратится.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от доказательств Чехии касательно причастности России к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, уверен политолог.

Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.